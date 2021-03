Anne Hidalgo prône une stratégie "zéro Covid" européenne… sans confinements

Pour elle, une chose est claire : "Une stratégie de lutte contre le Covid ne saurait se résumer à une succession de mesures de confinement et de déconfinement". La tactique du "stop-and-go" ne fournit "aucun résultat probant ni ne dessine aucun horizon", écrit l’édile socialiste . "Nous vivons dans un semi-confinement depuis octobre, et celui-ci semble ne jamais devoir s’arrêter quand on examine les chiffres quotidiens de contaminations", constate-t-elle, rappelant que l’objectif de 5000 cas par jour annoncé en octobre est loin d’avoir été atteint, avec aujourd’hui plus de 23.000 cas quotidiens.

A la place, la maire de Paris prône plutôt le "zéro Covid", citant les économistes Philippe Aghion et Patrick Artus selon lesquels cette stratégie, qui consiste à mettre en place des restrictions très fortes pour baisser drastiquement la circulation du virus, "a montré sa supériorité sur les plans sanitaire et économique". "Cette stratégie ‘zéro Covid’ doit être menée au niveau de l’Union européenne", défend l’élue, qui pointe du doigt "les limites de stratégies nationales différenciées". Elle écrit : "Une initiative franco-allemande, avec le Portugal qui préside aux destinées de l’Union européenne, aurait un poids considérable. Est-ce encore possible ou est-il trop tard ? Chaque jour qui passe est un jour perdu. On sait maintenant que, plus on réagit vite et tôt, plus l’action pour briser la chaîne des contaminations est efficace."

Étonnamment cependant, la maire de Paris écrit que cette stratégie zéro Covid devrait être engagée "en évitant des confinements". Ces derniers sont pourtant considérés comme indispensables par les scientifiques pour réduire de façon considérable le nombre de contaminations. En Nouvelle-Zélande, pays qui applique avec succès le zéro Covid, la capitale Auckland a ainsi été confinée trois fois, chaque confinement ayant été plus court que le précédent.

Mais selon Anne Hidalgo, "la notion même de 'confinement', si elle a pu produire des effets lors de la première vague, renvoie aujourd’hui à l’idée d’enfermer les gens chez eux". "On sait pourtant que c’est à l’air libre que l’on court le moins de risques" souligne la socialiste, qui propose "à l'approche des beaux-jours" d’effectuer le maximum d’activités à l’extérieur, sans détailler davantage comment une stratégie "zéro Covid" pourrait être déployée sans confinement.