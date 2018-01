Corrèze : Des parents d'élèves militent pour l'éducation de leurs enfants

En raison du fait qu'il y aura des enseignants en moins à la rentrée, les écoles de Corrèze ont peur d'être surchargées. Ce 25 janvier 2018, la colère gronde devant une école primaire où un poste de professeur doit être supprimé. Pour se faire entendre, ces parents ont également défilé dans les rues du village, pétitions à l'appui. Ils tentent de mobiliser la population à leur cause.



