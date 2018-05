Corse : le beau temps est revenu

Le soleil est enfin revenu en Corse. Les habitants de l'île de Beauté qui commençaient à désespérer en profitent. Certains choisissent de préparer leurs jardins et de démaquiser leurs terrains. D'autres préfèrent sortir les bateaux pour les premières balades de la saison et se mettre aux travaux pour bien accueillir l'été. Les vacanciers, eux, optent pour une baignade en mer.



