Corse : les ordures s'accumulent

La population des villes de Corse font face à une énième crise d'accumulation des déchets. En effet, depuis onze jours, aucun ramassage d'ordure ne s'est fait sur l'île. Les déchetteries se sont ensuite très vite remplies, créant des problèmes d'insalubrité sur la voirie. Pour cause, les centres d'enfouissement de déchet de la région arrivent à saturation. Les élus locaux ont donc placé les amas de détritus à l'entrée de ces sites pour attirer l'attention.



