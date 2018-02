Corse : qui est Charles Pieri, entendu dans l'enquête sur les injures à la veuve du préfet Erignac ?

En 1989, il devient le dirigeant d'A Cuncolta, vitrine légale du FLNC-Canal historique puis du FLNC-Union des combattants. En 1993-1994, il participe aux discussions entre les nationalistes et le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, selon François Santoni, son alter ego pour la Corse-du-Sud. Pieri est élu en 1996 au conseil municipal de Bastia. La politique cède le pas à la violence le 1er juillet de la même année, quand il échappe à l'explosion d'une voiture piégée sur le port de Bastia qui tue l'un de ses proches. Il y perd l'ouïe du côté droit ainsi qu'un oeil. Deux ans plus tard, il est arrêté et condamné à cinq ans de prison après la découverte d'un arsenal à son domicile.





Après l'ouverture en septembre 2003 à Paris d'une enquête financière visant Charles Pieri "indirectement", Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, confie qu'il le verrait bien "tomber" pour des délits financiers "comme Al Capone". Trois mois plus tard, le nationaliste est interpellé, puis condamné en mai 2005 à dix ans de prison pour avoir pris le contrôle d'un réseau de sociétés pour financer son mouvement, son train de vie et celui de ses proches. La peine sera réduite à huit ans en appel.





Sorti de prison en 2009, M. Pieri bénéficie d'un régime de semi-liberté, puis d'une libération conditionnelle en 2010. Mais, en juin 2011, s'étant soustrait au contrôle judiciaire, il est de nouveau arrêté en possession d'armes et de faux papiers et retourne purger les huit mois de sa peine. En juillet 2013, il est une nouvelle fois condamné pour détention illégale d'armes à deux ans de prison. Lors de ce procès, il dit au tribunal s'occuper désormais, avec sa jeune compagne, d'un élevage de chiens. Il est libéré le 21 septembre 2015.





Depuis septembre 2017, ce père de trois enfants ayant plusieurs petits-enfants se fait de plus en plus présent dans l'île. Il est apparu le 27 janvier à Corte parmi les organisateurs de la manifestation du 3 février à l'appel des dirigeants nationalistes, avant la visite du président de la République en Corse. Une visite intervenue quelques heures avant la publication du message d'insultes, sur Facebook.