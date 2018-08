Corse : trois morts et deux disparus dans la crue d'un canyon

Sept personnes pratiquant le canyoning ont été emportées par une crue dans l'après-midi de ce mercredi 1er août. Le bilan est très lourd et encore provisoire. Au moins trois personnes ont été retrouvées mortes, par les secours. Deux autres, ont pu être secourues. Il s'agit d'un enfant de treize ans et de son père qui sont sains et saufs. À l'origine de ce drame, les eaux de la rivière du Ziocu seraient brutalement montées alors que la Corse-du-Sud était en vigilance jaune aux orages. Une vaste opération de secours est en cours.



