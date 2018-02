Côte-d'Azur : petite escapade sur la route du mimosa

A Mandelieu-la-Napoule, le mimosa est exploité pour son arôme. Cet arbuste fait le bonheur des touristes qui profitent de leur randonnée dans la région. Non seulement ils jouissent du paysage de la route du mimosa, mais au retour, ils peuvent rapporter des bouquets de fleurs d'un jaune éclatant. A Grasse, le mimosa entre dans la composition de prestigieux parfums.





