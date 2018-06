Coup de filet antiterroriste : quand la DGSI s'inquiétait d'une montée de l'ultra-droite

Dans le cadre de l'opération de ce week-end, en revanche, des armes à feu ont été découvertes lors des perquisitions et plusieurs suspects avaient évoqué la conception de grenades et autres explosifs.





Un situation qui renvoie aux propos tenus en en mai 2016 par l'ancien patron du renseignement intérieur (DGSI) Patrick Calvar, auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015. "Je pense que nous gagnerons contre le terrorisme", estimait le responsable. "Je suis en revanche beaucoup plus inquiet de la radicalisation de la société et du mouvement de fond qui l'entraîne [...] Nous devrons, à un moment où à un autre, dégager des ressources pour nous occuper d'autres groupes extrémistes parce que la confrontation est inéluctable. Vous aurez une confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman."