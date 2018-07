La FIFA ne veut plus de zooms sur les "filles sexy" : "bientôt un code vestimentaire dans les stades", vraiment ?

Une consigne qui fait du bruit. Federico Addiechi, le "monsieur diversité" de la FIFA, a annoncé le 11 juillet dernier avoir demandé aux médias diffuseurs des matchs de la Coupe du monde de cesser de zoomer sur les "hot women"- littéralement les "filles sexy" - dans les tribunes pendant les rencontres sportives.





"On a fait cette demande auprès des diffuseurs individuels et de nos propres services. (...) On a documenté plus de trente cas", a-t-il expliqué, arguant que le sexisme était le plus gros problème de la Coupe du monde en Russie cette année. En conséquence, et pour lutter contre les comportements sexistes allant jusqu'à des agressions de supportrices, ces zooms intempestifs ne devraient plus faire partie des réalisations futures. "Une évolution normale", selon Federico Addiechi.