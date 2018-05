Ménage : pourquoi les enfants doivent aussi s’y mettre !

À cet âge, ils deviennent de plus en plus indépendants. C’est le bon moment pour leur montrer les tâches qu’ils devront réaliser seuls un jour. Ils doivent pouvoir lancer une machine de linge et l’étendre, repasser leurs vêtements et connaître les techniques d’entretien et de maintenance d’une maison. Changer une ampoule, détartrer une machine ou nettoyer le four n’auront bientôt plus de secrets pour vos adolescents. De bons réflexes qui leur seront utiles qu’ils restent vivre avec vous le temps de leurs études ou qu’ils s’envolent vers les aventures de la colocation.





