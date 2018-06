Coupure d'eau à Cahors : plus de 50 000 bouteilles distribuées, les réseaux d'adduction d'eau surveillés

Depuis l'orage particulièrement violent du 10 juin 2018, 18 000 habitants de Cahors, dans le Lot, sont privés d'eau potable. En effet, la source qui alimente la ville comporte un taux de terre et de limon 30 fois supérieur à la normale, rendant l'eau impropre à la consommation. Les agents municipaux ont distribué plus de 50 000 bouteilles d'eau minérale en quelques jours. Alors que les habitants devront encore attendre jusqu'au 25 juin pour avoir une eau de robinet potable, certains s'adaptent en fonction de leurs besoins.



