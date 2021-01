Cours en présentiel à Lorient : pas de sanction pour l'enseignante

"Nous soutenons cette décision face à la détresse dans laquelle se trouvent les étudiants et au sentiment que tous les étudiants du supérieur ne sont pas logés à la même enseigne, car les BTS et les classes préparatoires peuvent assister à des cours en présentiel", a indiqué Frédérique Lalys, co-secrétaire générale du Snes FSU. Elle précise par ailleurs que l'enseignante avait assuré "un strict respect des normes sanitaires de sécurité".

"J'ai recommencé début janvier. J'avais dit à mes étudiants : 'Si vous revenez en janvier, on se débrouillera' et c'est ce qu'on a fait", avait ouvertement reconnu la semaine dernière Florence Gourlay. Avant de se justifier : "On était très à l'écoute des étudiants pendant le confinement et on a senti qu'ils n'allaient pas bien (...) Il faut arrêter cette inégalité entre étudiants en BTS ou prépa et étudiants d'université".

Une initiative personnelle qui n'était pas du goût de la direction. Virginie Dupont, présidente de l’Université Bretagne Sud, "réprouve cette initiative", avait précisé l'UBS dans un communiqué, rappelant que "à ce jour, seuls sont autorisés en présentiel les enseignements de travaux pratiques, après approbation par le Recteur, ainsi que l’accueil par groupes de 10 étudiants maximum".