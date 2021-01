Ecoles, crèches, travail, commerces... Que va changer le couvre-feu à 18h ?

Bruno Huber, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, se veut rassurant. "Pour les parents de mineurs, rien ne va changer. Les petits iront à la crèche, les moyens à l'école et les adolescents au collège et au lycée. Ce, jusqu'à la fin des cours prévue, même après 18 heures. Ils devront, comme ça avait déjà été le cas après le premier confinement, se munir d'une attestation donnée par les établissements justifiant les déplacements".

Dans un communiqué, la préfecture de Saône-et-Loire précise que, pour son département comme pour les 14 autres d'ailleurs, "les activités scolaires et périscolaires au-delà de 18h restent donc autorisées". Elle ajoute également que "les déplacements effectués par les enfants, élèves, parents et conducteurs de transports scolaires dans ce cadre rentreront dans la dérogation pour 'activité professionnelle, enseignement et formation'. Cette dérogation inclut également les activités périscolaires, c’est-à-dire directement liées à l’établissement scolaire et au temps scolaire".

En revanche, les activités de loisirs en plein air devront prendre fin à 18 heures, qu’elles s’exercent sur la voie publique (promenade ou sport), en milieu naturel (promenade, sport, chasse, pêche…) ou en établissement de plein air. Pour les activités extrascolaires, celles prévues avant 20 heures jusqu’à la fin des vacances, c’est-à-dire le 3 janvier, seront tolérées. À partir du 4 janvier, les activités extrascolaires devront cesser à 18 heures.