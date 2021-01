Couvre-feu national à 18 heures : quelles sont les attestations dérogatoires et où les télécharger ?

Alors que les paysages se sont recouverts d'un manteau de neige, les Français s'apprêtent, pour au moins 15 jours, à vivre de longues soirées d'hiver. Comme annoncé par le gouvernement jeudi dernier, un couvre-feu généralisé de 18h à 6h entre en vigueur ce samedi. Lors de cette plage horaire de douze heures, il ne sera plus possible de circuler à l'extérieur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Celles-ci devront être motivées par des justificatifs et/ou une attestation, à télécharger. LCI vous indique les différents documents qu'il est possible de présenter en cas de contrôle, et comment les télécharger.