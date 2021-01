Couvre-feu à 18h : quels autres départements sont aussi sous surveillance ?

Dès ce samedi soir, quelque 6,5 millions de Français devront, sauf dérogation, rentrer chez eux avant 18 heures. Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et Territoire de Belfort : quinze départements situés sur la façade Est de l’Hexagone où l’épidémie est la plus virulente sont concernés par ce renforcement des restrictions pour le moment. "On a rajouté deux heures de couvre-feu, on aura surement un impact dans le bon sens dans 15 jours-trois semaines, mais probablement très modeste", a réagi ce samedi Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicennes de Bobigny.