Couvre-feu : jusqu’à quelle heure les restaurateurs peuvent-ils servir ?

Après six mois de fermeture et un hiver gâché par un covid meurtrier, la France a retrouvé mercredi 19 mai une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Mais à Rennes, par exemple, plusieurs centaines de fêtards ont bravé le couvre-feu, contraignant les pompiers à intervenir pour éteindre un feu de palettes. Face à ces débordements et à un engouement certain du public pour la réouverture des terrasses, le Premier ministre Jean Castex a lancé ce jeudi à Blois un "appel à la responsabilité" des Français. Et ça passe par certaines règles à suivre, notamment pour les restaurateurs.