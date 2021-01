Seine-Saint-Denis : un bébé mis au monde grâce à des policiers pendant la nuit du Nouvel an

Un réveillon pas comme les autres. Eliane et Eddy, habitants de Stains, une commune de Seine-Saint-Denis, ne se doutaient certainement pas qu’ils allaient passer un Nouvel an aussi mémorable. Après avoir réveillonné ensemble avec leur petite fille, Eddy s’est rendu, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Saint-Ouen, malgré le couvre-feu, pour y voir de la famille. Mais le retour fut plus rapide que prévu : vers 4h du matin, sa femme, enceinte d’un petit garçon, l’appelle : l’accouchement est imminent.

Eddy brave alors de nouveau le couvre-feu et roule à toute vitesse vers son domicile, à Stains. Cette nuit-là, 100.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour veiller au respect des mesures sanitaires. À La Courneuve, le futur père grille un feu rouge, et se fait donc rattraper par des forces de l'ordre, rapporte Le Point. "Quand je suis arrivé en bas de chez moi, je suis sorti de ma voiture en levant les mains", raconte Eddy au Parisien. Les policiers le braquent et lui demandent alors de se mettre à terre. Ce à quoi l’homme répond : "Ma femme est en train d’accoucher !"