Covid-19 : des médecins scolaires réclament la fermeture des écoles pour quatre semaines

Dans leur communiqué, les médecins pointent en effet "une circulation du virus […] de plus en plus forte en milieu scolaire", et estiment également que "les dernières mesures sanitaires prises par le ministre de l'Éducation nationale", notamment sur les masques, "sont inapplicables et ne pourront donc pas être efficaces pour ralentir la circulation du virus". "Nous, médecins et infirmières, n'arrivons même plus à gérer d'un jour sur l'autre le nombre de cas", alerte le Dr Barré.