Covid à l'école : des experts appellent à une "action ferme" pour protéger la santé des élèves, Blanquer réagit

ALERTE - Une trentaine de médecins, scientifiques, enseignants et chercheurs, appellent à anticiper et préparer la rentrée pour que l'école ne "reste pas le talon d'Achille de la stratégie sanitaire", dans une tribune au Monde. Le ministre de l'Éducation leur a répondu ce jeudi.

"Apres dix-huit mois de pandémie, l'école ne doit pas rester le talon d'Achille de la stratégie sanitaire". Dans une tribune au Monde ainsi intitulée et publiée ce jeudi 18 août, une trentaine de médecins, scientifiques, enseignants et chercheurs, dont les épidémiologistes Dominique Costagliola et William Dab, appellent à "une action ferme" pour protéger la santé des élèves à deux semaines de la rentrée.

Le variant Delta "fortement contagieux et circulant intensément chez les enfants et les adolescents (...) se propage actuellement à grande vitesse chez les plus jeunes", écrivent-ils, en s'appuyant sur les exemples à l'étranger.

"Clusters dans les centres aérés et colonies de vacances"

"Au Royaume-Uni, il s’est principalement diffusé à partir des enfants", peut-on lire dans cette tribune qui précise que "plus d’un million d’élèves ont été absents au cours du dernier mois d’école." Et de poursuivre : "Aux États-Unis, 121.000 cas d’enfants et d’adolescents ont été rapportés la seule semaine dernière".

Les chercheurs s'appuient également sur des exemples français, à commencer par celui des Landes, où, "à la veille des vacances, le taux d’incidence en milieu scolaire dépassait déjà, de très loin, celui des adultes, même chez les 3-5 ans." Cet été, poursuivent-ils "les clusters se sont multipliés de façon alarmante dans les centres aérés et les colonies de vacances" tandis que "le 2 août, le taux d’incidence chez les 0-9 ans était déjà très élevé, dépassant le seuil de 200 pour 100.000 dans trois régions, alors que leur taux de positivité est le double de celui de la population générale." Or, rappellent la trentaine d'expert "le Covid-19 peut aussi entraîner des complications à moyen terme", avec "selon la littérature scientifique et les données gouvernementales britanniques, entre 2 % et 8 % des enfants infectés présentent des symptômes persistants."

"Bien sûr que nous sommes prêts"

"Bien sûr que nous sommes prêts" pour la rentrée a lancé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, en déplacement à Chatenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine ce jeudi et invité à réagir à cette tribune. "Je commence à être habitué à ce genre de tribune, je vous invite à regarder depuis 18 mois toutes les tribunes avant chaque rentrée scolaire", a-t-il souligné, renvoyant notamment à celle de "l'année dernière à la même période pour expliquer qu'il fallait reporter la rentrée scolaire". Il a invité dans la foulée "au maximum d'unité nationale" avant la rentrée, jugeant que "l'année dernière a démontré que les décisions prises n'étaient peut-être pas si mauvaises que cela". Pour cette nouvelle rentrée, "il n'y a pas de choses qui ne seraient pas attendues, notamment le nettoyage des locaux", a-t-il insisté, se voulant également rassurant sur le fait que "les collectivités commencent à être habituées" à la mise en œuvre des différents protocoles sanitaires. Concernant la question des purificateurs d'air sur laquelle interpellent les experts dans leur tribune, Jean-Michel Blanquer a indiqué que "c'est un sujet travaillé depuis le début avec le ministère de la Santé" et qui "n'est pas si simple que cela puisque le purificateur n'est pas utile dans toutes les circonstances". Précisant que "c'est une compétence des collectivités locales" mais que "des moyens en appuis des collectivités locales" sont dégagés. Il a en outre évoqué "le déploiement des détecteurs de CO2" également en développement.

