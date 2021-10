Covid-19 : le statut vaccinal des élèves bientôt connu des directeurs d'écoles ?

Concrètement, la mesure vise à "faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus". Et donc in fine les fermetures de classe. Les directeurs d'écoles auraient ainsi accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.