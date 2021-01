Covid-19 : à Marseille, immersion dans un service de réanimation saturé

Dans ce service, les 16 lits de l'unité sont occupés. "Ici on a un jeune homme, c'est un traumatisé au couteau, là on a un patient Covid qui est ici depuis deux semaines, donc vous voyez qu'on prend en charge les patients Covid et non-Covid les uns à côté des autres. En fait, on gère le flux un peu comme on peut tous les jours", explique le docteur Julien Carvelli, médecin-réanimateur. Résultat, pour la première fois depuis le début de l'épidémie à Marseille, les médecins ont décidé de transférer vendredi, avec l'aide du Samu, deux patients. Ils ont été transportés en avion à Saint-Brieuc, ce qui va permettre de soulager les réanimations qui se réorganisent.

Depuis le printemps dernier, 500 nouveaux personnels soignants ont été recrutés, mais cela ne suffit pas. Alors aujourd'hui, la direction de l'hôpital lance un nouvel appel pour embaucher des infirmiers et des infirmières. Il faut dire qu'après onze mois d'épidémie, les équipes sont épuisées. "C'est notre métier, on a l'habitude, mais c'est vrai qu'on a un épuisement moral, ça c'est sûr. On est peut être plus à fleur de peau. On prend mois de recul par rapport à ce qu'on vit, c'est compliqué", reconnaît ainsi Jennifer Dufils, infirmière dans cet hôpital de La Timone. "On est à 150% de nos capacités de réanimation donc en fait on fait le même métier mais de manière plus intense avec moins de personnel, plus de lits, et en fait on ne voit pas le bout", renchérit un de ses collègues.