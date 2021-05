Aération, vaccination et autotests : ce que prévoit le nouveau protocole sanitaire pour les entreprises

Si le déconfinement se prépare ce mercredi 19 mai, le retour à la normale dans les bureaux n’est pas encore envisagé. Une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise, qui doit être publié ce mardi après-midi par le ministère du Travail, devrait accompagner patrons et salariés dans cette étape. La rédaction de LCI s’est procuré une copie de ce document, transmis aux organisations syndicales et patronales lundi soir par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Cette version n’est pas encore définitive, les consignes pouvant être modifiées en fonction des éventuels retours de partenaires sociaux dans la journée.

Parmi les consignes inchangées, le volet télétravail : pas de retour au bureau prévu avant le 9 juin, prochaine étape du déconfinement. Le travail à domicile cinq jour par semaine doit rester la règle pour les entreprises où cela est possible, exception faite d’un jour par semaine en présentiel si le salarié le sollicite et avec accord de l’employeur. Quant aux mesures liées au port du masque en intérieur et extérieur et à la restauration collective, les lignes ne bougent pas.

Les nouvelles indications concernent surtout l’aération, mot d’ordre de ce protocole mis à jour. Cette “mesure essentielle de prévention” doit permettre d’éviter la diffusion du virus par aérosol. Reprenant les préconisations du Haut conseil en santé publique, le document recommande d’ouvrir les portes et fenêtres (les deux en même temps, si possible) en continu ou au minimum plusieurs minutes chaque heure.

Par ailleurs, si on dispose d’un système de ventilation, il faut s’assurer qu’il fonctionne correctement. Consigne supplémentaire : surveiller la part de dioxyde de carbone dans l’air des locaux à l’aide d’un détecteur.