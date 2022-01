Le 16 février, réouverture des discothèques et retour des concerts debout

A ce stade, le gouvernement ne prévoit pas de rendre obligatoire la présentation d'un test négatif à l'entrée, en plus du pass vaccinal : "Aujourd'hui, on conserverait le masque en intérieur, mais on n'appliquerait pas vaccin plus tests dans les discothèques", a précisé Olivier Véran, en référence à ce qu'il se fait en Allemagne. Nous considérons que nous pouvons rouvrir les discothèques avec maintenant suffisamment de recul face à la menace que constitue Omicron."