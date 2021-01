Amende pour non-respect du couvre-feu : invoquer une QPC, une idée à oublier ?

Il poursuit : "Ne reconnaissez pas l'infraction et exercez vos droits de recours, si vous passez devant une juridiction, produisez la QPC (gardez la signée sur vous), il y a des chances que cela gèle toutes poursuites le temps que le conseil constitutionnel soit saisi et tranche la question." Des recommandations curieuses, qui traduisent surtout une méconnaissance du droit et qui n'empêcheront pas l'amende.

Imprimer un document signé de sa main et présenté comme une QPC n'est donc pas recevable, et il sera fort logiquement rejeté. C'est devant la justice qu'une QPC est susceptible d'être soulevée, dans un cadre bien précis fixé par la loi.

Ces derniers mois, on constate d'ailleurs que plusieurs de ces questions prioritaires de constitutionnalité ont été étudiées par le Conseil constitutionnel. Elles visaient à interroger la légalité du délit qui prévoit qu'une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation du confinement dans un délai de 30 jours soit passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Fin juin, les "Sages" ont tranché et indiqué que la mesure n'avait rien de contraire à la Constitution, déboutant ainsi les plaignants.