Covid-19 : la validité du pass sanitaire conditionnée au rappel vaccinal à partir du 15 janvier

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur pass sanitaire "à compter du 15 janvier" 2022 avoir reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid au maximum sept mois après la précédente, a annoncé le ministre. "Vous aurez deux mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire", a déclaré Olivier Véran ce jeudi, insistant sur le fait que le précieux sésame "ne sera plus actif si le rappel est fait sept mois après la dernière injection." Et de préciser : "Vous aurez une alerte, votre page va changer de couleur pour que vous soyez bien au courant qu'il vous reste tant de jours avant de perdre le bénéficie de votre pass sanitaire".

Ce rappel, le plus souvent une troisième dose, était jusqu'à présent ouvert aux plus de 65 ans, aux personnes à risque et aux soignants. "À compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de sept mois après l'infection ou après la dernière injection", a rappelé Olivier Véran.