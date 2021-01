Ce qui est fermé, ce qui reste ouvert : quelles sont les nouvelles règles pour les centres commerciaux ?

La France va connaître, à partir du dimanche 31 janvier, un nouveau tour de vis pour tenter de contrer le risque d'une nouvelle flambée de l'épidémie. Parmi les principales mesures, figure la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés, soit 400 sites identifiés. Une disposition annoncée vendredi par Jean Castex, ayant suscité de nombreuses questions dans le secteur.

En outre, la fermeture concerne les commerces non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés "de surface commerciale utile", et ces 20.000 mètres carrés se calculent "en additionnant l'ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non".

Autre précision : si les commerces fermés ne seront pas autorisés à faire du "click and collect", ou du retrait de commande, ils pourront toujours faire des livraisons.