Après le succès de Barcelone, des concerts-tests toujours attendus en France

Une foule dansante et chantante sans appliquer le moindre geste barrière. Cette scène peut relever de l’illusion dans le contexte sanitaire actuel et pourtant, c’est ce que se préparent à faire Paris et Marseille prochainement. Deux projets de concert-test assurément portés par les résultats encourageants de celui qui s’est déroulé à Barcelone. À la fin mars, 5000 personnes ont pu danser sans respecter une quelconque distanciation sociale, mais en arborant toutes un masque. Résultat : seuls six malades du Covid-19 ont été détectés deux semaines après l’événement, dont quatre qui n’auraient pas été contaminés durant le concert, selon les organisateurs.

Dans l’Hexagone, l’organisation de tels événements est dans les tiroirs depuis un certain temps, mais a été repoussée maintes et maintes fois depuis février. Dans la capitale, le projet semble se concrétiser avec une date qui serait d’ores et déjà fixée au 29 mai, selon Le Parisien, à Bercy, avec le groupe Indochine en vedette. Mené par Le Prodiss, le Syndicat spectacle musical et de variétés, et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, il prévoit un public de 5000 personnes, testé négatif au préalable et debout du début à la fin, et devrait coûter 900.000 euros, a précisé Roselyne Bachelot, interrogée sur BFM. À Marseille, une configuration assise a été retenue -avec la possibilité de se lever- par l’Inserm et le Sma, le Syndicat des musiques actuelles. Le concert doit se dérouler au Dôme, où IAM s’est déjà porté volontaire. "Avec des masques, des jauges adaptées, un concert n’est pas plus contaminant que le métro, le train, l’avion", a ainsi argumenté Akhenaton, du groupe de rap marseillais, à l’AFP.