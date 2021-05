Covid-19 : avec la crise, les inégalités dans l'accès aux droits explosent

Démarches administratives compliquées, versements de prestations retardés, voire bloqués, fracture numérique accrue... des témoignages recueillis via l'intermédiaire de chercheurs grenoblois de l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) ont permis de "rendre visibles les effets" de la crise du Covid-19 sur l'accès aux droits.

L'analyse de Joanie Cayouette-Remblière qui a co-dirigé l'ouvrage d'enquête L'explosion des inégalités. Classes, genres et générations face à la crise sanitaire (Éditions de L'Aube, 2021) est sensiblement la même. "Durant le premier confinement, la fermeture des guichets sociaux, des structures d'aide de première nécessité pour les populations les plus fragiles a eu des effets dramatiques, mettant certaines familles dans des situations de dénuement absolu", détaille la sociologue auprès de l'AFP.

"La crise a contribué à dénuder encore plus certaines situations qui étaient proches du dénuement total. Mais, pour les familles les plus précaires, ce n'était qu'une épreuve de plus dans une longue série d'épreuves", poursuit-elle, soulignant que "leur situation est tellement difficile qu'on ne peut pas dire que cela déstabilise leur trajectoire, cela provoque un temps d'attente supplémentaire".

Et d'ajouter : "En revanche, il y a des populations qui étaient en sortie de précarité et ce sont elles qui ont été le plus déstabilisées par la crise sanitaire : des travailleurs en fin de contrat, en insertion professionnelle, en instabilité résidentielle ou conjugale. C'est la déstabilisation des instables. Une partie de ces personnes n'étaient pas habituées à recourir aux aides d'urgence, aux services sociaux, elles n'imaginaient pas en avoir besoin et n'ont pas accès aux circuits d'information pour y avoir droit. Il y a dans ces cas un non-recours aux droits par non-information."