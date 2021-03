"C'est angoissant" : l'inquiétude au lycée de Drancy, où 20 élèves ont perdu un parent victime du Covid

Plus tôt dans la semaine, le personnel du lycée Eugène-Delacroix a envoyé un courrier à Emmanuel Macron et à Jean-Michel Blanquer pour les alerter de la situation "alarmante". Depuis la rentrée, cet établissement de Seine-Saint-Denis de 2500 élèves et 300 professeurs a payé le prix fort dans cette crise du Covid : dans leur lettre ouverte, ils évoquent "le décès d'une vingtaine de parents d'élèves depuis le début de l'épidémie".

La situation est un peu "angoissante", reconnait Maïssa, scolarisée en seconde à Eugène-Delacroix. "On se dit qu'à tout moment on peut avoir le Covid, le filer à nos parents qui eux le fileront à toute la famille, c'est un peu anxiogène", reconnait la lycéenne. "Mentalement, comment peut-on continuer à travailler ? Comment rester concentré quand on entend que le parent de tel ou tel élève est décédé parce qu'il a eu le Covid ? C'est compliqué", s'inquiète de son côté Zakia Belmokhtar, une mère d'élève, croisée aux abords du lycée.