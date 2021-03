"On attend de savoir quand on va tomber malades" : chez les enseignants, l'inquiétude face à l'explosion des cas

"Nous sommes face à un effet boule de neige qui commence à ressembler à une avalanche". Basile Ackermann, professeur des écoles à Aulnay-sous-Bois, file la métaphore quand il s'agit d'évoquer son quotidien ces jours-ci. En cause, une épidémie galopante de Covid-19 qui, sur son sillage, provoque des absences au sein du personnel et des élèves, voire des fermetures de classe. Un cas loin d'être anecdotique : les remontées sont identiques aux quatre coins de l'Ile-de-France.

"Dans mon école, les collègues absents depuis deux semaines n'ont pas été remplacés, témoigne Basile Ackerman, professeur en CM1/CM2. Les enfants sont répartis dans d'autres classes, augmentant de facto les jauges. Lundi et mardi, j'avais quatre élèves de CE1 et CE2." Comme le relève le secrétaire général de la CGT Éduc'Action 93, ces situations, inédites à l'automne, sont devenues la norme ces jours-ci avec l'arrivée du printemps. "Depuis quelques semaines, le nombre de contaminations explose à tous les niveaux. On a des remontées de collègues de plus en plus inquiets, une peur s'installe. Ce n'est pas le représentant syndical qui vous parle, là."