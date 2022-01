Autotests : non, le protocole sanitaire n'a pas déjà été abandonné

Trois jours seulement après sa mise en place, le protocole sanitaire est-il en passe d’être revu à l’école ? D’après le syndicat d’enseignants SNUipp-FSU, les autotests ne sont désormais plus exigés à J+2 et à J+4 pour les élèves du primaire, faisant partie de la même classe qu’un enfant testé positif au Covid. "Désormais, quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J+2 et à J+4. Les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu’ils sont négatifs", avait indiqué Jean-Michel Blanquer au Parisien en présentant le nouveau protocole, la veille de la rentrée scolaire.