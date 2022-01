Covid-19 : l'activité partielle de nouveau à la rescousse du secteur culturel

La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ont également décidé de réactiver le dispositif d’accès dérogatoire déjà mis en place lors de l’annonce du premier confinement puis du deuxième confinement : les intermittents bénéficieront du dispositif d’activité partielle au titre des spectacles annulés dans le cadre de la crise sanitaire. Il faudra pour cela qu'il existe un contrat ou une promesse d’embauche formalisée avant le 27 décembre 2021 "et dont le début d’exécution devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022".