Le gouvernement assouplit les restrictions aux frontières avec le Royaume-Uni pour les vaccinés

VOYAGES - Le gouvernement de Jean Castex allège les mesures spécifiques de contrôle sanitaire aux frontières qui avaient été décidées en décembre dernier pour les voyageurs vaccinés en provenance du Royaume-Uni.

Les restrictions pour les voyageurs au départ du Royaume-Uni s'assouplissent. À partir de vendredi, les personnes vaccinées seront autorisées à quitter l'île britannique pour venir en France sans présenter de motif impérieux, a annoncé le gouvernement ce jeudi. La mesure avait été en partie dévoilée hier par Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres. "Si nous continuons à constater la même situation, globalement un variant Omicron qui est largement devenu majoritaire en France, évidemment que nous continuerions à alléger les restrictions", avait prévenu le porte-parole du gouvernement.

Test négatif de moins de 24 heures

Ainsi, dès la fin de la semaine, "les personnes vaccinées venant du Royaume-Uni n'auront plus à produire de motif impérieux" réclamé depuis décembre, a déclaré le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoyne ce jeudi. Pour ces personnes au schéma vaccinal complet, "on met aussi fin à la période d'isolement de 48 heures. On demandera seulement un test négatif de moins de 24 heures au départ", a ajouté le ministre.

Pour les autres, non-vaccinés, les mesures déjà appliquées restent les mêmes. Avant leur départ, ils devront prouver un motif impérieux et s'enregistrer sur la plateforme numérique "éOS-Passager". À leur arrivée en France, ces voyageurs devront, là encore, observer une période stricte de quarantaine de 10 jours qui sera contrôlée par les forces de l’ordre. "La contrainte est plus forte sur les personnes non vaccinées qui ne peuvent pas venir pour des motifs de loisirs. Le vaccin fait la différence", a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne. Depuis le début de cette crise sanitaire, la situation des Britanniques sert de point de repère au gouvernement français. Parmi l'un des premiers pays européens à avoir été frappé par le variant Omicron, le Royaume-Uni connaît depuis quelques jours un reflux des contaminations, après un pic à plus de 200.000 cas début janvier. Accalmie ou lumière ou bout du tunnel, le nombre total des hospitalisations marque également une légère baisse pour la première fois depuis Noël : moins de 2000 hospitalisés le 6 janvier, contre 2.599 le 29 décembre d'après les données du gouvernement anglais et Our World Data.

Avec ces nouvelles mesures, plus allégées, "on pourra à nouveau se déplacer depuis le Royaume-Uni pour des motifs de loisirs et aller skier" dans les stations françaises, résume Jean-Baptiste Lemoyne qui annonce que le décret sera publié "ce vendredi matin, avec une entrée en vigueur immédiate".

LC avec AFP

