Covid-19 : les cantines de Bordeaux fermées 2 jours par semaine, faute de personnel

Selon l'élue, sur les 900 agents chargés d'assurer le service, l'encadrement et le nettoyage des cantines scolaires, environ 200 sont actuellement absents après avoir été déclarés positifs au Covid-19, cas contacts ou parce qu'ils sont bloqués chez eux pour garder des enfants malades.

Les cantines bordelaises continueront d’accueillir les enfants scolarisés en demandant aux parents de préparer un repas froid, les lundis et jeudis pour les enfants en maternelle, et les mardis et vendredis pour ceux en élémentaire. "On ne peut plus assurer un service normal, avec un taux d'encadrement suffisant pour servir des repas traditionnels", a expliqué Sylvie Schmitt qui "conçoit que la décision est très contraignante pour les parents".