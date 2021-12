"Il ne faut pas fermer les classes mais augmenter la politique de tests", selon le pédiatre Robert Cohen

Maintenir les écoles ouvertes mais multiplier les tests : le cap choisi par le gouvernement est le bon, a affirmé mardi 28 décembre sur LCI dans l'interview de la matinale le Pr Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l’hôpital de Créteil, dans le Val-de-Marne. Il a estimé que le maintien de la date de la rentrée scolaire au 3 janvier, annoncé lundi 27 décembre par le Premier ministre Jean Castex à l'issue d'un Conseil de défense et d'un Conseil de ministres, était "raisonnable".

"La vague du variant Omicron ne va pas durer une semaine ou quinze jours seulement, rallonger les vacances scolaires d’une semaine c’est donc reculer pour mieux sauter", a estimé le pédiatre. "On ne va pas fermer les écoles de façon durable, on a vu toutes les conséquences que ça a pu avoir. Il y a un risque avéré de la non-scolarisation qui accroit les inégalités sociales, contre un risque potentiel qu’il y ait beaucoup de cas."

"Les hôpitaux sont pleins de bronchiolites et d'autres pathologies" dans les services de pédiatrie, mais les hospitalisations d'enfants à cause du variant Omicron restent très faibles, a-t-il ajouté. "Il y aura beaucoup de cas chez l’enfant, je n’ai aucun doute, mais tant que les hospitalisations restent basses, il ne faut pas prendre de mesures trop importantes", a conclu l'infectiologue.

Robert Cohen s'est en revanche montré très favorable à la politique de tests dans les écoles, qui doit s'intensifier dans les semaines à venir. "Pour revenir à l'école" lorsqu'un élève d'une classe a été testé positif, ses camarades ne devront "plus seulement présenter un test négatif, mais plusieurs tests, réalisés à plusieurs jours d'intervalle, et nous travaillons sur cet intervalle", a indiqué sur France Inter ce mardi le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.

"Il ne faut pas fermer les classes mais augmenter la politique de tests", a abondé le pédiatre, rappelant qu'un élève peut être testé négatif à un certain moment mais positif deux jours plus tard. "Répéter les tests pour augmenter le niveau de certitude est probablement l’avenir", a-t-il assuré. "Deux autotests par semaine au moment où on est à une vague extrêmement abrupte, ça ne paraît pas excessif."

Par ailleurs, le Pr Robert Cohen a indiqué que les autotests étaient "peu douloureux, voire pas du tout", et a salué un "coût extrêmement modéré". Ces tests seront d'ailleurs en vente désormais dans les grandes surfaces jusqu'au 31 janvier. Le spécialiste a toutefois souhaité que l'État prenne le coût de ces tests à sa charge, "car plus on commande, plus le prix baisse", a-t-il lancé.