Covid-19 : la dose de rappel de vaccin accessible à tous les adultes dès samedi 27 novembre

CINQUIÈME VAGUE - Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi que le rappel vaccinal contre le Covid-19, le plus souvent la troisième dose, serait désormais "ouvert à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection", à partir de ce samedi 27 novembre.

"Ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation de déplacement." Olivier Véran, le ministre de la Santé, a exclu ce jeudi au cours de sa conférence de presse de nouvelles restrictions. Il a en revanche confirmé la nécessité d'un rappel vaccinal pour les personnes majeures. "Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus dès cinq mois après leur dernière injection", a annoncé Olivier Véran. "En tout 25 millions de Français, 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu le rappel. Il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination et que nous invitons donc à se vacciner dans les deux prochains mois", a précisé le ministre.

Assez de doses ?

Y aura-t-il assez de doses pour effectuer les rappels ? "Plus de 25 millions de vaccins de messagers sont actuellement stockés dans les établissements, mais également chez les médecins et les pharmacies en ville. (...) Il y aura des vaccins pour tous, et tout le monde pourra être vacciné dans les délais", a rassuré Olivier Véran.

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur pass sanitaire "à compter du 15 janvier" 2022 avoir reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid au maximum sept mois après la précédente, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. "À compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de sept mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de sept mois après la dernière injection", a déclaré le ministre de la Santé.

