Variant Omicron : pourquoi la rentrée scolaire s'annonce-t-elle à haut risque ?

La rentrée des classes aura bien lieu lundi 3 janvier comme prévu. Fin décembre, le gouvernement a tranché et a refusé son report d’une semaine, suivant sa “ligne” de ne fermer les établissements scolaires “qu’en dernier recours”. Un peu plus de 12 millions d’élèves, vaccinés ou non, sont donc attendus ce lundi sur les bancs d’école. Pourtant, l’explosion des contaminations, en partie due à la contagiosité du variant Omicron, fait craindre un large rebond épidémique dans le milieu scolaire.

Regardons d'abord du côté du taux d'incidence et les fermetures des classes. D’après les chiffres du ministère de la Santé, à la veille des vacances le 18 décembre, le taux approchait les 529 pour 100.000 habitants chez les jeunes de 15 à 17 ans, contre 550 pour 100.000 à l’échelle nationale. Il fallait compter 722 pour 100.000 chez les 11/14 ans et 959 pour 100.000 du côté des 6-10 ans. Résultat, à cette date, avec les nouveaux protocoles en vigueur, 2970 classes étaient fermées en France en raison de l'épidémie, un chiffre “en stagnation” selon le ministère.

Toutefois, la course folle du virus a continué pendant les fêtes de Noël. Le 29 décembre, soit dix jours après l’arrêt des cours, les chiffres ont fait des bonds impressionnants. Le taux d’incidence approche ainsi les 1500 pour 100.000 chez 15/17 ans et grossit aussi chez les 11/14 ans (1295 pour 100.000) et les 6/10 ans (1187 pour 100.000). Il est donc fort à parier que le nombre de classes fermées va augmenter et que les contaminations vont se poursuivre, alors que la vaccination des enfants peine à convaincre.

Ce dimanche, le ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer a ainsi décidé d'accentuer la politique des tests pour les plus petits. "Dès l’apparition d’un cas positif dans une classe de primaire, tous les élèves doivent faire un test antigénique ou PCR, avant un retour sur présentation d’un résultat négatif", explique-t-il dans une interview au Parisien. Par la suite, des autotests devront être effectués à la maison à J + 2 et à J + 4. "Nous faisons le choix de tester plus pour éviter de fermer les classes", assume le ministre.