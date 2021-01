Covid-19 : la fermeture des remontées mécaniques est-elle justifiée ?

Pour les saisonniers, le couperet est tombé mercredi. Les stations de ski ne rouvriront pas leurs remontées mécaniques le 1er février. Quelques heures après un Conseil de défense sanitaire consacré aux "mesures de freinage" de la pandémie de Covid-19, le secrétaire d'État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé que le secteur s'orientait "hélas vers une saison blanche". Alors que les vacances d'hiver représentent l'essentiel de la saison des professionnels de la montagne et que les stations s'étaient préparées à accueillir les vacanciers dans le respect des règles sanitaires, la colère et l'incompréhension montent.

La décision de la fermeture des remontées mécaniques, qui date de novembre dernier, est avant tout motivée par la crainte d'un brassage des populations. Lors d'une conférence de presse donnée le 26 novembre, Jean Castex avait expliqué que "quelle que soit l'importance des efforts que les professionnels sont prêts à consentir, il ne serait pas prudent de laisser se rassembler des flux importants" de vacanciers. "Notre évaluation aujourd'hui, c'est que rouvrir les stations de ski avec le risque d'avoir des festivités, des gens qui se retrouvent en appartement ou en chalet, nous fait courir un risque sanitaire important", expliquait la veille sur France Inter Bruno Le Maire.

Les vacances au ski occasionnent en effet non seulement des réunions en famille ou entre ami, mais également une affluence de touristes étrangers venus profiter des joies de la montagne française. Or, à l'heure où le contrôle des frontières est renforcé suite à l'apparition de plusieurs variants du Covid-19, leur présence dans les stations est d'autant susceptible d'éveiller les craintes. D'après les derniers chiffres de l'Observatoire Savoie Mont Blanc, un tiers des nuitées réservées durant l'hiver 2018 en Haute-Savoie et Savoie l'ont été par des étrangers. Les trois premières clientèles étrangères viennent du Royaume-Uni (35%), de Belgique (8%) et de Suisse (7%).

Début février 2020, un Britannique, de retour de Singapour, avait contaminé douze personnes dans un chalet de la station des Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie, en faisant l'un des premiers clusters de l’épidémie de Covid-19. Plus récemment, fin décembre, une Belge partie skier en Suisse a contracté le variant britannique et contaminé sa fille au retour. Selon le site 7sur7, cela aurait entraîné la mise en quarantaine de 5000 personnes dans la ville d’Edegem, à l'ouest du pays, parmi lesquelles les camarades de classe et les enseignants de l'enfant, ainsi que leurs familles.