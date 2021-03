Confinement : des contrôles intensifiés dès ce vendredi dans les gares, aéroports et péages

La police sera plus nombreuse dans les gares, aéroports et péages routiers pour faire respecter les mesures en vigueur, a fait savoir Matignon ce vendredi 26 mars. Alors que 19 départements, dont trois à partir de ce vendredi minuit, sont soumis à un confinement d'un troisième type, les contrôles vont donc "s'intensifier dès ce jour" pour surveiller les allers et venues des Français et poursuivre dans le même temps "les contrôles de respect des gestes barrières".

Pour rappel, ces départements sont soumis à des mesures plus stricts qu'ailleurs : les déplacements dépassant un rayon de 10 km sont interdits, tout comme les rassemblements de plus de six personnes à l'extérieur.

En outre, "plus de 90.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce week-end pour renforcer les contrôles liés au respect des règles sanitaires", a précisé vendredi après-midi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En Ile-de-France, 4500 policiers et gendarmes seront mobilisés, a détaillé la préfecture de police plus tard dans un communiqué.