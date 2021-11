Confinement des non-vaccinés : une mesure inenvisageable en France ?

"Je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ça me parait extrêmement difficile", clarifie d'emblée Jean-Philippe Derosier, professeur en droit public et spécialiste en droit constitutionnel.

"Que ça soit faisable ou non, rappelons que, si on devait se confiner à nouveau, il serait nécessaire de décréter l'état d'urgence sanitaire qui n'est plus en vigueur depuis le 31 mai", rappelle le constitutionnaliste. "Donc toute mesure qui interdit à la population de sortir de chez soi, de confinement light ou de couvre-feu, suppose au préalable de rétablir formellement ce régime puisque actuellement, c'est un régime transitoire qui est en vigueur et qui n'est pas formellement l'état d'urgence codifié à l'article L 3131-13 et suivants du code de la Santé publique", détaille-t-il, soulignant que "le Conseil constitutionnel a été très clair" sur ce point. En pratique, "cette déclaration suppose un décret du Président en conseil des ministres et, s'il devait durer plus d'un mois, d'en passer par une prorogation par la loi".