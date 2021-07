Absence de pass sanitaire ou usage d'un faux : quelles sanctions pour les contrevenants ?

AUTORITÉ– La nouvelle loi sur les mesures anti-Covid, qui inclut l'extension du pass sanitaire, devrait entrer en vigueur le 9 août prochain. Dès lors, ceux qui ne respecteraient pas les mesures seront sévèrement sanctionnés.

Déjà obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture (cinémas, musées...) qui rassemblent plus de 50 personnes, le pass sanitaire sera étendu dans quelques jours aux cafés, restaurants, foires et salons, vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit. La nouvelle loi sur les mesures anti-Covid devrait en effet entrer en vigueur le 9 août prochain, soit quatre jours après la décision attendue du Conseil constitutionnel. Les contrôles seront, de fait, multipliés dans l'Hexagone pour s'assurer du respect de nouvelles mesures. Sans surprise, antivax et antipass assurent déjà qu'ils ne respecteront pas les règles. Cela ne sera pas sans risques. LCI fait le point sur les sanctions encourues en cas de fraude, pour les particuliers comme pour les professionnels.

L'utilisation d'un pass frauduleux ou le défaut de pass sanitaire sera sanctionné par une amende de 135 euros, et de six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende si cela se produit plus de trois fois en 30 jours.

L'absence de contrôle dans un transport sera passible pour son gestionnaire d'une amende de 1.500 euros - un an d'emprisonnement et 9000 euros d'amende en cas de verbalisation à plus de trois reprises en 30 jours. Pour les autres lieux concernés par le pass, leurs gestionnaires qui ne feraient pas de contrôle seront mis en demeure par l'autorité administrative, puis le lieu pourra être fermé pour sept jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, le gestionnaire encourra un an d’emprisonnement et 9000 euros d'amende.

Les gérants seront responsables des contrôles, mais...

Invité du 13 heures de TF1 le 21 juillet dernier, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que les responsables d'établissements recevant du public devront bien contrôler les pass sanitaires, mais ne seront pas tenus responsables en cas de fraude. Les gérants seront "responsables du contrôle" du pass sanitaire, mais pas de la "vérification de l'identité" de la personne qui le présente, qui sera du ressort des forces de l'ordre, a-t-il précisé.

Le projet de loi rend également obligatoire la vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sapeurs-pompiers, de certains militaires, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. Cette obligation de vaccination (ou de présentation d'une attestation de rétablissement du Covid-19) prend son plein effet le 15 septembre. D'ici là, les professionnels concernés pourront encore présenter des tests négatifs - et au-delà de cette date s'ils ont fait une première injection. Des exemptions sont possibles pour les personnes qui justifient d'une contre-indication médicale à la vaccination. Les professionnels qui refusent la vaccination n'auront pas d'amende, mais seront interdits d'exercer, avec suspension du salaire.

