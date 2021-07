Anti-pass, antivax : près de 160.000 manifestants en France, des heurts sur les Champs-Elysées

CONTESTATION - 161.000 manifestants ont protesté contre la mise en place du pass sanitaire dans toute la France ce samedi selon le ministère de l'Intérieur contre 118.000 la semaine dernière. Quelques heurts ont éclaté sur les Champs-Elysées.

"Liberté, liberté". Près de 160.000 personnes ont une nouvelle fois battu le pavé contre la mise en place des mesures sanitaires - et notamment du pass sanitaire ce samedi dans toute la France. Au total, le ministère de l'Intérieur a dénombré 168 "actions". Dans les cortèges, des slogans unanimes contre les mesures gouvernementales dont certains ciblaient tout particulièrement le chef de l'Etat : "Macron, ton pass on n'en veut pas" ou "La liberté ne s'injecte pas", pouvait-on ainsi lire à Marseille dans les rangs d'un rassemblement de plusieurs milliers de personnes entre le Vieux Port et la Préfecture.

A Paris, trois cortèges distincts ont rassemblé 11.000 manifestants. "Touchez pas à nos soignants ni à nos enfants", "Non à la vaccination obligatoire", pouvait-on notamment entendre au sein du premier défilé entre Bastille et Champerret, dans les rangs duquel ont pris place de nombreux Gilets jaunes.

Au Trocadéro, un autre rassemblement - statique- s'est tenu à l'appel cette fois des partisans de Florian Philippot. L'ancien bras droit de Marine Le Pen a estimé à "100.000" le nombre de personnes présentes ! Enfin, un 3e cortège, composé de quelques centaines de personnes défile du Conseil d'Etat (Ier arr.) à destination de la place des Invalides.

168 de manifestations au total se sont tenues dans l'ensemble de l'Hexagone. Des mobilisations dont certaines ont rassemblé près de 5000 personnes étaient notamment annoncées à Reims, Nancy, Metz, Toulouse, Valence, Nice, Marseille, Toulon, Avignon, Angers, Nantes ou encore Rouen. À Toulouse, un cortège rassemblant plusieurs milliers de personnes s'est tenu dans le centre-ville derrière des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "no pasaran" et "liberté".

Des heurts sur les Champs-Elysées

Quelques tensions sont venues perturber le cortège parisien auquel avaient pris part de nombreux Gilets jaunes. A 800 mètres de la porte de Champerret, où devait s'achever la manifestation, des centaines de personnes ont quitté le parcours pour prendre la direction les Champs-Elysées et à l'Arc de Triomphe situés à proximité. Les gendarmes ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et fait place aux compagnies de sécurisation et d'intervention, mais qui ne sont pas parvenues à faire respecter le tracé initialement prévu. Les forces de l'ordre ont par la suite eu recours au canon à eau pour faire reculer les manifestants. La situation , confuse, est finalement revenue au calme en début de soirée.

Des tensions place Bellecour à Lyon

Des violences ont également éclaté à proximité de la place Bellecour à Lyon. Selon les autorités, "les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles, et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes". Sur Twitter, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a appelé à se "désolidariser de ces individus".

