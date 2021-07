Avec l'extension du pass sanitaire, les propositions pour acheter des faux explosent sur les réseaux sociaux

"J'ai tapé faux 'pass sur Snap', et là, j'ai trouvé des dizaines de propositions, relate Paul à LCI. Les prix varient selon les vendeurs. Il paraît qu'il y avait avant lundi des faux à 30 euros, maintenant, c’est fini, le minimum est de 200-250 euros, et ça peut monter à 500 pour ceux qui sont 'parfaits'".

En quelques clics, on vous promet le sésame qui vous permettra d'accéder sans difficulté aux bars, restaurants, salle de sports et même de monter à bord d'un avion.

En plus du virement Paypal, Western Union, Moneygram, ou Paysafe Card requis pour avoir son faux "pass", les malfrats demandent aux acheteurs plusieurs informations qui leur sont nécessaires pour rédiger ou "faire rédiger" par un "médecin", selon certains, le faux document et produire sa copie sous forme numérique avec notamment le QR code obligatoire. "Numéros de sécurité sociale, numéro de téléphone, nom et prénom" sont donc requis. La remise peut se faire parfois en main propre avec un paiement cash si le vendeur se trouve sur la commune de l'acheteur.

Certains malfaiteurs proposent même des offres spéciales : "J'arrange si vous êtes plusieurs (l'équipe à partir de 5)", écrit l'un d'eux avant d'ajouter : "10 euros si vous partagez la story". Un autre écrit : "Peur du vaccin, des effets secondaires, ici votre pass sanitaire sans se faire vacciner", pour 300 euros.

D'autres font des prix en fonction du pass mentionnant une ou deux injections : "230 euros le pass avec deux doses et 180 euros avec une seule". Et de préciser : "Les délais de traitement sont de 24 à 48 heures après réception des informations et du paiement".

Louise, qui refuse catégoriquement de se faire vacciner par peur des effets secondaires, indique à LCI qu'il est "très simple" d'obtenir son faux pass. Elle concède toutefois qu'il est difficile de voir en amont si la "copie est conforme". "La seule manière de savoir si le faux pass et de qualité ou pas, c'est de se faire contrôler et de voir si on se fait prendre ou pas, mais ça on ne peut pas le savoir en amont.