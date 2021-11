Plus d'un Français sur deux prêt à recevoir la dose de rappel dès que possible

Si l'ouverture de la dose de rappel (troisième dose, ou deuxième pour ceux qui ont déjà contracté le virus) à l'ensemble de la population majeure apparait de fait comme la piste la plus avancée, selon une source gouvernementale, pour l'heure seuls les plus de 65 ans peuvent recevoir cette dose de rappel, ainsi que les personnes à risque et les soignants. Les plus de 50 ans y auront accès à partir du 1er décembre et la Haute autorité de santé a recommandé ce jeudi qu'elle soit ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans. À partir du 15 décembre, la validité du pass sanitaire chez les plus de 65 ans sera conditionnée à une dose de rappel six mois après la dernière injection.