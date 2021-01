Couvre-feu et mesures sanitaires : ni chant ni sport en salle... mais on peut toujours danser

Les subtilités des mesures sanitaires nécessitent parfois quelques aménagements aux conséquences non négligeables. En France, le décret pris le 15 janvier par le gouvernement a durci considérablement les règles relatives aux activités périscolaires et extrascolaires, en imposant le couvre-feu dès 18 heures mais également en interdisant les activités sportives en intérieur, n'autorisant que les pratiques en plein air.

Selon cette note, le décret du 15 janvier n'a pas entraîné de modification au précédent décret du 29 octobre s'agissant de l'article 35-6, qui régit les établissements d'enseignement artistique (conservatoires et écoles d'art). "L'accueil du public y est donc permis pour les pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse" ainsi qu'aux "élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, à l'exception des cours d'art lyrique qui demeurent interdits." La note précise même que pour ces établissements, "il n'existe pas de contrainte de fermeture à 18 heures".

Selon le ministère, l'article 45 du décret du 29 octobre interdisant les activités physiques et sportives dans les salles à usage multiple n'a pas d'effet sur les établissements d'éducation artistique et culturelle, "qui pourront donc s'y poursuivre" moyennant les protocoles adaptés. Le Centre national de la danse (CND) précise cependant que "les cours de danse à ce jour encore autorisés pour les amateurs mineurs doivent respecter les horaires du couvre-feu". L'interprétation du texte ne semble donc pas être identique selon les lieux.