Assouplissement des règles dans les Ehpad : ce qui change pour les fêtes de fin d'année

Des visites "plus conviviales" et des sorties dans les familles autorisées "à titre exceptionnel". Le gouvernement met le protocole sanitaire des Ehpad à l'heure de Noël en proposant dès ce samedi 15 décembre de nouvelles règles assouplies, applicables jusqu'au début de l'année. Il s'agit de "permettre aux résidents de vivre sereinement les fêtes", souligne un communiqué de presse du ministère délégué auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l’Autonomie.

De leur côté, les visites se feront toujours sur rendez-vous, mais le nombre de visiteurs par résident et les heures de la journée qui leur seront dédiées pourront être revus à la hausse afin de "permettre aux familles de se retrouver dans des conditions plus conviviales". Il sera même possible qu'elles aient lieu dans la chambre du résident, notamment pour ceux "ayant des difficultés à se déplacer" et "pour les résidents Covid+".