L'obligation de porter le masque en extérieur sera levée "de manière différenciée", annonce Emmanuel Macron

En revanche, a-t-il rappelé, si l'épidémie a reculé dans "beaucoup de départements", "il faut rester vigilant dans les prochaines semaines et ne pas aller trop vite. Donc on va continuer à le garder obligatoire".

"Il y a des départements avec des règles différentes", a justifié le chef de l'État. "Ici [dans le Lot, NDLR], la règle, c’est que le masque n’est pas obligatoire quand on se déplace en forêt ou en milieu ouvert. Par contre, lorsqu’il y a un regroupement, il faut le mettre, et il faut le mettre en intérieur."

"La perspective dans laquelle on vit tous", a conclu Emmanuel Macron, "c’est qu’on puisse progressivement l’enlever dans les lieux ouverts. Quand on se promène en forêt, quand on se balade dans une ville sans se rassembler, le bon sens et ce qu’on sait de l’épidémie, fait qu’on doit pouvoir le tomber. Cela se fera de manière différenciée sur le territoire".

Autrement dit : la décision d'une levée de l'obligation se fera, en fonction de la situation épidémique, au niveau des préfectures de chaque département. Avec, au sein même des départements, une différenciation possible entre les zones denses et les territoires moins denses, comme cela est déjà appliqué, par exemple, en Normandie.