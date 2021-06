Quelles sont les conditions pour se rendre au Royaume-Uni et aux États-Unis cet été ?

Les États-Unis, qui attirent habituellement chaque année environ 25 millions de touristes français, accepteront à partir du 9 juin les touristes français à certaines conditions. Un test PCR ou antigénique est exigé si le voyageur est vacciné. Autrement, il devra justifier d'un motif impérieux pour passer la frontière. Il pourra s'agir d'un décès d'un membre de la famille en ligne directe (grands-parents, parents, enfants ainsi que les frères et sœurs), d'une visite à un membre de sa famille proche dont le pronostic vital est engagé, d'une urgence médicale vitale, d'une convocation par une autorité judiciaire ou administrative ou encore d'un échange universitaire. En plus de la présentation d'un justificatif attestant de ce motif impérieux, le voyageur devra montrer un test négatif et se placer en auto-isolement de 7 jours.

Alors qu'un peu plus de 40 millions de Français visitent chaque année le Royaume-Uni, il sera cet été plus compliqué d'y entrer. Comme pour les États-Unis, le pays exige un test PCR ou antigénique négatif en plus d'une preuve de vaccination. Si vous n'êtes pas vacciné, vous serez alors contraint de justifier d'un motif impérieux pour vous rendre sur le territoire, de montrer un test négatif et de vous auto-isoler pendant 7 jours.