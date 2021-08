La rentrée universitaire se fera en "100% présentiel" et sans distanciation sociale

Ils ont souvent été parmi les plus sacrifiés de cette crise sanitaire. Les étudiants vont enfin pouvoir revenir dans leurs amphithéâtres. "Il n’y aura pas de jauge dans les amphis afin d’exploiter la capacité maximale des salles et permettre le 100 % présentiel. Cela veut donc dire qu’il n’y aura pas de distanciation physique", a confirmé ce mercredi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal au quotidien Le Parisien.

Si aucune jauge ne sera appliquée dans les salles et les amphithéâtres, il n'en sera pas de même pour les événements extrascolaires. Le pass sanitaire validant une vaccination complète, une guérison de la maladie ou un test négatif contre le Covid-19, sera exigé lors des "évènements festifs de rentrée organisés par les associations étudiantes, ou lorsque les universités déploient des activités culturelles, sportives - sans lien avec les cursus - dans des établissements recevant du public extérieur", a précisé Frédérique Vidal ( article payant ). Les colloques ou les séminaires scientifiques de plus de 50 personnes seront également concernés.

À partir de trois cas positifs au Covid-19, dans une même unité d'enseignement et sur une période de sept jours, l'établissement d'enseignement supérieur devra saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la recherche des cas contacts, avec une règle : un étudiant vacciné cas contact ne sera pas soumis à la période d'isolement. Les cas positifs et cas contacts non vaccinés seront eux isolés sept jours. Ils devront alors suivre à distance l'enseignement. La ministre prévient qu'en cas d'emballement de l'épidémie les universités pourront passer à un dépistage aléatoire ou systématique du Covid-19 à l'université.