Masque à l'école : pour une majorité de parents, ce n'est pas une difficulté pour leur enfant

Après la levée du port du masque à l'école ce 4 octobre dans les départements les moins touchés par l'épidémie de Covid-19, certains parents en arriveront-ils finalement à regretter le recours à cette protection par mesure de prévention ? Si le sondage réalisé début septembre et rendu public ce jeudi par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ne répond pas à cette question en ces termes précisément, il révèle en revanche qu'une majorité de personnes interrogées considère que cette restriction n'est pas synonyme de difficulté pour l'enfant.

Dans le détail, sur les 2.883 réponses reçues par la PEEP entre le 6 et le 13 septembre 2021 dans le cadre de son Observatoire annuel et largement consacré aux mesures sanitaires, 56% des parents d'enfants scolarisés en élémentaires pensent que porter un masque en classe n'est pas un problème quand 66% sont de cet avis concernant le collège et 67% concernant le lycée. En revanche, en élémentaire comme en secondaire, plus d'un tiers des parents estime que c’est une difficulté.

Les parents sondés ont par ailleurs eu à s'exprimer sur la restauration scolaire, d'ailleurs elle aussi concernée par le passage ce lundi du niveau 2 au niveau 1 du protocole sanitaire à l'école, et ce indépendamment de la question du port du masque en classe. Or, malgré des conditions sanitaires strictes et des contraintes exceptionnelles en raison de l'épidémie, la presque totalité des services de restauration (89%) maintiennent désormais leur proposition de service, selon les réponses des parents interrogés.

Pour rappel, ce 4 octobre, l'obligation de manger par groupe de classe et de manger à la même table chaque jour et toutes les activités sportives à l’intérieur comme à l’extérieur, sera maintenue dans les départements les plus touchés par l'épidémie.